Китай наполягає на необхідності прямих мирних переговорів між Росією і Україною.

Китайський лідер Сі Цзіньпін наголосив на необхідності протидії застосуванню ядерної зброї та погрозам щодо її використання. Заява прозвучала після того, як Сі обговорив війну Росії проти України з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Цзіньпін заявив, що Китай підтримує зусилля ЄС і Німеччини в просуванні мирних переговорів між Росією і Україною, повідомляє китайська державна телекомпанія CCTV.

Сі також заявив, що в наявних умовах "міжнародне співтовариство має спільно підтримати всі зусилля з мирного врегулювання" війни Росії проти України, яку китайський лідер називає "українською кризою".

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Він закликав Україну і Росію до "розумності і стриманості", прямих контактів і відновлення мирних переговорів.

За його словами, світовій спільноті потрібно "спільно протидіяти застосуванню або загрозам застосування ядерної зброї" і запобігти "ядерній кризі на євразійському континенті". Також Сі заявив, що світ має "виступати за те, щоб не можна було застосовувати ядерну зброю, не можна вести ядерну війну".

Олаф Шольц повідомив за підсумками переговорів, що він і Сі Цзіньпін "погодилися з тим, що загрози ядерними ударами безвідповідальні і небезпечні", пише Politico.

"Я сказав президенту Сі про важливість впливу Китаю на Росію", – наголосив він.

Анонсуючи свій візит до Китаю, Шольц, який став першим лідером G7, який відвідав країну після переобрання Цзіньпіна на третій термін, акцентував, що вважає за необхідне, аби Пекін закликав Москву дотримуватися Статуту ООН.

"На початку року Китай чітко виступив проти використання або навіть погроз ядерною зброєю в декларації з іншими постійними членами Ради Безпеки ООН. Як постійний член Ради Безпеки Китай несе особливу відповідальність. Важливі чіткі слова Пекіна Москві – дотримуватися Статуту ООН і її принципів", – заявив він.

Ядерні загрози Путіна

Протягом останніх місяці російські чиновники і російський диктатор Володимир Путін неодноразово вдавалися до погроз використання ядерної зброї. Звучали погрози атакувати Захід, і погрози застосувати ядерну зброю по Україні, в тому числі, у разі "посягання" на захоплені Росією українські території.

У США у відповідь на погрози Росії пригрозили "катастрофічними наслідками".

Україна допускає, що РФ не блефує і може застосувати зброю масового знищення.

За оцінками Інституту вивчення війни, існує лише два варіанти застосування ядерної зброї: уздовж лінії фронту і масований удар по всій Україні.

Напередодні The New York Times опублікувала матеріал, в якому стверджується, що вище військове керівництво РФ обговорило застосування ядерної зброї в Україні. Ці обговорення нібито можуть свідчити про те, що погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

Після цієї публікації координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі повторив, що США не бачать ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю.

Питання застосування ядерної зброї поставало також під час розмови президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з російським диктатором. Тоді турецька сторона заявила, що Путін запевнив у тому, що не використовує ядерну зброю.

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