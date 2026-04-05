'Путін їх абсолютно не боїться': Трамп зробив нову заяву щодо НАТО

Президент США Дональд Трамп зазначив, що у НАТО немає нічого.

Президент США Дональд Трамп заявив, що перевіряв НАТО, коли звертався до альянсу з закликом доєднатися до військової операції проти Ірану, розповіла ведуча ABC News Рейчел Скотт в соцмережі Х, посилаючись на інтерв'ю з очільником Білого дому.

"Це був тест для НАТО. Мені вони не були потрібні, але я хотів їх перевірити", - заявив Трамп.

Президент США додав, що він навіть не намагався вмовляти альянс, коли почув відмову.

"Я сказав: "Було б чудово, якби ви долучилися". А вони відповіли: "Ну, ми не можемо цього зробити". Я сказав: "О, нічого страшного". Я навіть не намагався їх переконувати. Вони, мабуть, сказали: "О, він жахливий продавець". Бо все, що я сказав, це: "Було б чудово, якби ви взяли участь"", - поділився Трамп.

Очільник Білого дому знову назвав НАТО "паперовми тигром" й висловив думку, що російський президент Володимир Путін зовсім не боїться альянс.

"Я робив це як випробування. Мені це не було потрібно, так? Вони – паперовий тигр. Паперовий тигр. У них немає кораблів. У них немає нічого, і Путін їх абсолютно не боїться", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня, з 8 по 12 квітня, планує здійснити офіційний візит до США, де проведе серію ключових переговорів із американським керівництвом. Зокрема, на 8 квітня в Вашингтоні заплановано зустріч Рютте з президентом Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо та міністром війни Пітом Гегсетом. В НАТО зазначили, що ця поїздка була запланована заздалегідь. Примітно, що її проведення збігається з різким загостренням відносин між Вашингтоном та європейськими союзниками.

Також ми писали, що попри погрози президента США, як зазначає Politico, поки що риторика Трампа не підкріплена жодними ознаками конкретних дій. Як розповіли виданню дипломати НАТО, помічники конгресменів і представники Пентагону, адміністрація Трампа не провела необхідних обговорень щодо виходу з альянсу. За словами високопоставленого помічника сенатора, адміністрація Трампа не повідомила Конгрес про майбутній вихід. Видання додає, що шлях США до виходу з НАТО буде усіяний юридичними перешкодами і, ймовірно, зіткнеться з протестами з боку сенаторів.

