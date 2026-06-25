Трамп просить у Конгресу понад 1,4 мільярда доларів на боротьбу з вірусом Ебола, – Reuters

Ця сума, зокрема, покриє витрати на будівництво та забезпечення роботи спеціалізованого карантинного центру в Кенії для громадян США, які могли зазнати впливу вірусу, а також на закупівлю медикаментів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує звернутися до Конгресу із запитом про виділення додаткового фінансування на суму понад 1,4 мільярда доларів для боротьби з масштабним спалахом лихоманки Ебола.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на офіційне джерело в американській адміністрації, ці кошти стануть частиною більшого пакету екстрених асигнувань.

Основним блоком у структурі запиту є виділення 800 мільйонів доларів на безпосереднє реагування на гуманітарну кризу в Африці.

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Ця сума, зокрема, покриє витрати на будівництво та забезпечення роботи спеціалізованого карантинного центру в Кенії для громадян США, які могли зазнати впливу вірусу, а також на закупівлю медикаментів, відстеження контактів інфікованих, лікування та розгортання регіональних логістичних мереж.

Захист внутрішніх кордонів США та дипломатичні заходи

Окрім гуманітарного пакету, американські чиновники прагнуть залучити 500 мільйонів доларів із фондів глобальної охорони здоров'я. Цей фінансовий ресурс необхідний безпосередньо для запобігання проникненню та поширенню небезпечної інфекції на території самих Сполучених Штатів.

Кошти планують спрямувати на посилення епідеміологічного спостереження, модернізацію лабораторних потужностей, транскордонну координацію, а також на розвиток партнерських програм із приватним сектором і міжнародними організаціями. Ще 90 мільйонів доларів уряд планує виділити на дипломатичний супровід кризи, що включає витрати на екстрену евакуацію та безпечне транспортування інфікованих американських громадян до спеціалізованих лікувальних закладів.

Поточний спалах у Демократичній Республіці Конго викликаний рідкісним штамом Бундібудьйо і вже визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров'я вкрай небезпечним, оскільки за перший місяць зафіксовано понад 1000 випадків зараження та 267 смертей.

Міжнародне напруження, критика та суворі міграційні обмеження

Необхідність екстреного фінансування загострилася після того, як у Франції зафіксували перший випадок захворювання, пов'язаний із цим спалахом – позитивний тест отримав медик, який повернувся з гуманітарної місії в ДР Конго.

На цьому тлі Вашингтон звернувся до європейських партнерів із вимогою запровадити жорсткіші обмеження на поїздки та збільшити фінансові внески у ліквідацію епідемії, висловлюючи розчарування пасивною позицією країн Європи.

Водночас самі США стикаються з критикою через попередні скорочення бюджетів Агентства з міжнародного розвитку (USAID) на охорону здоров'я в Африці.

Наразі Білий дім діє радикально для недопущення інфекції в країну: у травні 2026 року США повністю заборонили в'їзд іноземцям із ДР Конго, Уганди та Південного Судану, а згодом Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) поширили цю заборону навіть на власників грін-карт, які відвідували зазначені регіони протягом останнього 21 дня.

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