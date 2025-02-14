Зокрема, це не виключено з порядку денного.

В Сполучених Штатах Америки не виключають потенційне членство України в НАТО або домовленість про повернення до кордонів, які існували до 2014 року. Про це в інтерв'ю для Reuters в Мюнхені сказав Джон Коул, заступник спеціального представника з питань України Кіта Келлога.

Зокрема, у американського посадовця запитали, чи вже виключене імовірне членство України в НАТО.

"Зараз, це ще на порядку денному", - повідомив заступник Келлога.

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Крім того, він додав, що можливе повернення України до кордонів, які існували до 2014 року, теж досі на порядку денному.

Як зазначає видання, це суперечить коментарям міністра оборони США Піта Гегсета щодо можливих мирних переговорів з припинення війни.

Мирна угода між Україною та РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Пентагону Гегсет наголосив, що треба спочатку визнати, що повернення до кордонів України, які були до 2014 року, є нереалістичною метою. Також, за його словами, в США не вірять, що членство України в НАТО буде реалістичним результатом урегулювання шляхом переговорів.

Також нагадаєио, раніше Гегсет виключив розгортання в Україні миротворців під егідою НАТО.

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