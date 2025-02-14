Європейські миротворці повинні діяти самостійно, а не під егідою НАТО, щоб не спровокувати дію статті 5, зазначив очільник Пентагону.

США не розгортатимуть свої війська в Україні. Крім того, європейські миротворці не повинні бути частиною місії НАТО, яка може спровокувати статтю 5 і, таким чином, військове втручання США. Про це у четвер, 13 лютого, заявив міністр оборони США Піт Гегсет в інтерв’ю Breitbart News.

Гегсет відповів критикам, які кажуть, що будь-яка миротворча місія не під егідою НАТО не стримає російського диктатора Володимира Путіна:

"Це начебто дешевий і простий аргумент... Це від тих самих людей, які не представили нових ідей... Яка ваша ідея — нескінченна окопна війна?"

Гегсет сказав, що його роль у переговорах була "частинкою" всеосяжного підходу під керівництвом Трампа.

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"Ви побачите деякі з розмов, які мав наш міністр фінансів, віце-президент і державний секретар із (президентом України Володимиром - УНІАН) Зеленським, які, я думаю, продемонструють американські інвестиції та інтерес до України, що має зовсім інший рівень гарантії, ніж просто: "Ви нам подобаєтеся, тому ми вас підтримаємо", - додав він.

Миротворці в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, перспектива укладення угоди між Україною та Росією прискорила обговорення питання про миротворців, яких було б відправлено на лінію фронту для підтримання миру, моніторингу припинення вогню і стримування Росії від майбутньої агресії. Ця тема, безсумнівно, стане центральною на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться з 14 по 16 лютого.

Повідомляється, що деякі європейські країни, зокрема країни Балтії, а також Франція і Велика Британія, порушували питання про можливість відправки своїх військ в Україну. Однак високопоставлені німецькі чиновники назвали цю ідею передчасною.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон розглядають ідею відправки британських та французьких солдатів до України як миротворчої місії після потенційної угоди про припинення війни. Президент Франції підтримує цей підхід і вже обговорював його з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Волц наголосив, що США готові активно діяти для закінчення війни в Україні, однак повоєнні гарантії безпеки для Києва має взяти на себе Європа.

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