Деякі організації не зрозуміли, чи можуть продовжувати працювати, з огляду на лист із Держдепу.

Державний департамент США тимчасово продовжив фінансування гуманітарних програм, які "рятують життя", повідомили The Washington Post та Associted Press, посилаючись на заяву держсекретаря Марко Рубіо від 28 січня, яку відправили кільком таким проєктам.

Як зазначає Рубіо, розморожено фінансування для проєктів, які забезпечують "основні життєво важливі ліки, медичні послуги, харчові продукти, притулок, засоби для існування". Втім, це не стосується програм, пов’язаних з абортами, гендерними програмами, допомогою трансгендерним людям та "іншою допомогою, не пов’язаною з порятунком життя".

Програми гуманітарної допомоги, які рятують життя, можуть продовжити роботу або відновити свою діяльність, якщо вони її призупинили, додав Рубіо у заяві для низки проєктів.

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Водночас The Washington Post зауважує, що багато гуманітарних організацій, які отримали заяву Рубіо, не зрозуміли, чи можуть продовжувати роботу.

Зупинка фінансування програм допомоги від США

Білий дім зупинив виплати всіх федеральних грантів і кредитів, а команда президента Трампа ініціювала велику перевірку внутрішніх бюджетних витрат.

Раніше у Трампа зупинили на 90 днів фінансування програм допомоги іншим країнам - зокрема, під егідою програми USAID, яка реалізує кілька проєктів в Україні.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, коментуючи цю ситуацію, заявила, що призупинення фінансування USAID не може не бентежити, але це "не перше і не останнє випробування, яке ми маємо подолати".

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