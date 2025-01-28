Найближчим часом розпочнуться консультації з американськими партнерами задля продовження фінансування проєктів з гуманітарного реагування в Україні.

Призупинення фінансування USAID не може не бентежити, але це "не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати". Про це у своєму Telegram-каналі написала Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу президента України.

"Щодо призупинення фінансування USAID. Так, це неочікувана та неприємна новина: і для влади, і для громадського сектору. Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати", – зазначила вона.

Верещук зауважила, що опікується гуманітарним реагуванням, і "пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити".

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"Але я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо. Найближчим часом почнемо предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні", – повідомила заступниця керівника ОП.

Вона додала, що "поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання".

Призупинення фінансування USAID

Як повідомлялося, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився призупинити на 90 днів надання іноземної допомоги, щоб перевірити, чи відповідає вона його зовнішньополітичним пріоритетам. Дипломати вже зверталися до Держдепу із проханням звільнити Україну від дії 90-денної заморозки допомоги.

Зазначимо, що Адміністрація Трампа відправила у відпустку десятки високопоставлених кар'єрних чиновників в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID). Нове керівництво виявило в агентстві низку дій, які "були спрямовані на те, щоб обійти виконавчі укази президента та мандат американського народу".

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