Блінкен виклав конкретні очікування від Ізраїлю, такі як захист життя цивільного населення, недопущення значного переміщення людей і мінімізація шкоди критично важливій інфраструктурі Гази.

ХАМАС продовжує боротьбу за виживання, продовжуючи кидати виклик Ізраїлю ракетами. Тим часом Ізраїль, очолюваний прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, прагне знищити ХАМАС і домогтися того, щоб Газа більше не представляла загрози для ізраїльських жителів.

Як пише BBC, держсекретар США Ентоні Блінкен здійснив кілька візитів до регіону, підкресливши, що Америка підтримує право Ізраїлю на самооборону, наполягаючи при цьому на дотриманні міжнародних гуманітарних законів.

Блінкен виклав конкретні очікування від Ізраїлю, такі як захист життя цивільного населення, недопущення значного переміщення людей і мінімізація шкоди критично важливій інфраструктурі Гази. Він також наголосив на важливості надання переміщеним цивільним особам можливості повернутися до своїх домівок.

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Наступна фаза ізраїльського наступу зосереджена на півдні Гази і націлена на інфраструктуру і керівництво ХАМАС, які, як передбачається, ховаються під цивільними районами. Це викликає побоювання з приводу можливих великих жертв серед цивільного населення і нової кризи палестинських біженців.

У США ж залишається дуже складна внутрішньополітична динаміка і наголошується, що президенту Байдену важко балансувати між підтримкою Ізраїлю і критикою з боку прогресивного крила його власної партії. В цілому ситуація в Газі залишається нестабільною, оскільки ХАМАС зберігає свою стійкість, а можливість ескалації насильства зачіпає як палестинців, так і ізраїльтян. Майбутнє регіону залишається невизначеним, обтяженим триваючим конфліктом та його гуманітарними наслідками.

Війна Ізраїлю та ХАМАС - деталі

Ізраїльський військові завдали ударів за більш ніж 50 цілей ХАМАС в районі міста Хан-Юніс на півдні гази, а також на півночі анклаву. Військові повідомили, що з моменту відновлення бойових дій два дні тому в Газі було уражено понад 400 цілей.

Ізраїль планує військову кампанію проти ХАМАС, яка триватиме рік або більше. Найбільш інтенсивна фаза наземного наступу відбудеться на початку 2024 року. Про це поінформовані джерела розповіли Financial Times.

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