Після перемир'я, що тривало майже тиждень, ізраїльські сили відновили удари по сектору Гази.

Ізраїльські військові завдали ударів по більш ніж 50 цілях ХАМАСу в районі міста Хан-Юніс на півдні Гази, а також на півночі анклаву.

Військові повідомили, що з моменту відновлення бойових дій два дні тому в Газі було уражено понад 400 цілей, передає Голос Америки. Американські ЗМІ повідомили, що США надали Ізраїлю великі бункерні бомби і десятки тисяч інших видів зброї, щоб допомогти витіснити ХАМАС з сектора Гази.

За деякими даними, мова може йти про постачання приблизно 15 тис. бомб і 57 тис. артилерійських снарядів. Ця зброя направлена Ізраїлю незабаром після нападу ХАМАС, але ці поставки тривали і в останні дні.

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При цьому, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що пауза в бойових діях закінчилася, тому що "ХАМАС відмовився від взятих на себе зобов'язань". Блінкен також заявив, що США спільно з Ізраїлем працюють над планом захисту цивільних у південній частині Гази. За словами Блінкена, "фактично, ще до того, як пауза закінчилася, ХАМАС скоїв жорстокий теракт в Єрусалимі, убивши трьох людей... ХАМАС почав обстріл ракетами (Ізраїлю) ще до закінчення паузи". Блінкен також заявив, що ХАМАС "відмовився від взятих на себе зобов'язань щодо звільнення деяких заручників".

Перемир'я в секторі Гази

Наприкінці листопада Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про тимчасове припинення вогню. Базова угода передбачала 4 дні тиші з обох сторін, звільнення близько 50 ізраїльських заручників у чотири етапи в обмін на звільнення з ізраїльських в'язниць близько 150 палестинців. В обох випадках йшлося про звільнення жінок і дітей, але ХАМАС звільнив з полону і кількох чоловіків - громадян Таїланду, Філіппін і РФ.

А сьогодні стало відомо, що ізраїльські розвідники отримали наказ повертатися з Катару після того, як переговори про припинення вогню зайшли в глухий кут.

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