Також у Франції сторили фонд сприяння закупівлі озброєння Україною.

Національна асамблея Франції – нижня палата парламенту – ухвалила "дуже потужну" резолюцію на підтримку України і схвалила створення спецтрибуналу для президента РФ Володимира Путіна і його найближчого оточення за воєнні злочини в Україні.

Як повідомила у Facebook голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева, резолюція найрішучішим чином засуджує брутальний, невиправданий і незаконний напад, здійснений Російською Федерацією проти українського народу, і злочин агресії, вчинений проти України.

Резолюція також, за словами голови української делегації у ПАРЄ, закликає Євросоюз підтримувати Міжнародний кримінальний суд у його роботі з розслідування будь-яких можливих воєнних злочинів або злочинів проти людяності, скоєних на території України з самого початку агресії.

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"Винуватці таких злочинів можуть розглядатися Міжнародним кримінальним судом або, якщо необхідно, спеціальним трибуналом після закінчення конфлікту", – пояснила Мезенцева зміст резолюції.

За її словами, французькі парламентарі у документі також привітали рішення уряду країни відправити слідчих Французької національної жандармерії в Ізюм Харківської області і закликали продовжувати збір доказів воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Крім цього, як зазначила Мезенцева, Франція створила фонд у розмірі 100 млн євро для сприяння закупівлі військового обладнання Україною та просить уряд розширити його при потребі.

Трибунал для російських військових злочинців

Російських військових злочинців, а також керівництво РФ очікує трибунал за звірства в Україні. Росіяни на тимчасово окупованих територіях влаштовували катування, ґвалтували і вбивали місцевих жителів, а також зафіксовані свідчення масових звірств і депортацій.

Посол США з особливих доручень в області глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак повідомив про систематичних військових злочинах россяин в Україні.

У свою чергу організація Amnesty International звинуватила РФ у злочині проти людства у зв'язку з насильницькою депортацією і фільтрацією мирних жителів.

Крім того, Москву вважає відповідальною за військові злочини в Україні та ООН. При цьому Київ співпрацює з іноземними партнерами для створення спеціального міжнародного трибуналу для російських військових злочинців.

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