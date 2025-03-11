Міністр цифровізації Польщі вважає, що забезпечення України інтернетом має стратегічне значення.

Польща збирається закупити для України додаткові п'ять тисяч терміналів системи супутникового зв'язку Starlink. Таку заяву в ефірі програми Gość на Radio ZET зробив міністр цифровізації країни Кшиштоф Гавковський.

Коментуючи нещодавній скандал щодо можливості відключення України від Starlink, він зазначив, що фронт може посипатися без зв'язку.

"Ми купуємо Starlink для того, щоб забезпечити інтернет в Україні, оскільки це має стратегічне значення. Український фронт без зв'язку посипався б, а Польщі вигідно утримувати його якомога далі від Варшави", - пояснив Гавковський.

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Він додав, що на сьогодні в Україні працюють приблизно 30 тисяч терміналів Starlink, які було закуплено Польщею. Додаткові системи, над придбанням яких працює Варшава, забезпечать доступом до інтернету як українських військових, так і цивільне населення.

Суперечки навколо відключення України від Starlink

Останнім часом ходило багато чуток про те, що Україні можуть відключити доступ до Starlink. Керівник департаменту ефективності уряду США Ілон Маск стверджував, що український фронт "завалиться", якщо SpaceX зважиться на цей крок.

Проте на тлі попередження з боку Польщі про те, що Варшава розірве контракт зі SpaceX, якщо погрози будуть втілені в дійсність, Маск і держсекретар США Марко Рубіо запевнили, що ніхто Україну відключати від Starlink під час війни не збирається.

Тим часом Євросоюз почав переговори з компанією Eutelsat щодо можливості придбання для України терміналів OneWeb і шукати інші альтернативи. А втім, співзасновник і керуючий партнер DroneUA Валерій Яковенко попередив, що в наявних аналогів Starlink є певні мінуси. Вони мають більший рівень затримки, менший рівень пропускної здатності та гірший рівень покриття.

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