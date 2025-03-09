У Варшаві нагадали, що Польща оплачує роботу значної кількості "Старлінків" в Україні.

Польща розірве контракт із компанією Starlink, якщо американський олігарх Ілон Маск втілить свою погрозу про відключення супутникового зв’язку для України. Про це на платформі Х попередив польский міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Він нагадав, що роботу значної частини терміналів Starlink в Україні оплачує Міністерство цифровізації Польщі. Йдеться про контракт сукупною вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік.

"Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників", – попередив Сікорський.

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Ілон Маск погрожує вимкнути Україні Starlink

Як писав УНІАН, чутки про те, що США можуть відключити Україні "Старлінки", з’явилися ще наприкінці лютого, коли команда Трампа намагалася схилити Київ до підписання кабальної угоди про українські корисні копалини. Однак тоді і сам Ілон Маск, і прес-служба компанії Starlink спростували такі наміри.

Але після подальшого погіршення українсько-американських відносин Ілон Маск почав особисто погрожувати відключенням Україні супутникового зв’язку.

"Моя система Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув. Мене нудить від років бійні в глухому куті, в якій Україна неминуче програає. Той, хто справді небайдужий, по-справжньому думає і по-справжньому розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася. Мир негайно", – написав Маск у соцмережі.

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