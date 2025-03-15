'Трикутник наступу': Росія знайшла формулу виснаження ЗСУ, - BI

Ця тактика може стати загрозою для НАТО у майбутньому, кажуть західні аналітики.

Російсько-українська війна вступає в четвертий рік, і Росія знайшла ефективну стратегію для виснаження українських військ. Британські аналітики називають це "трикутником наступу" - комбінацією піхоти, безпілотників і плануючих бомб, пише Business Insider.

"Трикутник наступу"

Ця тактика ще не принесла значного прориву, але допомогла Росії стабільно досягати малих, але дорогих успіхів, виснажуючи українські війська та моральний дух. Вона ускладнює ситуацію, враховуючи замороження постачання зброї від адміністрації Дональда Трампа. Стратегія складається з трьох елементів:

"По-перше, російські збройні сили продовжують сковувати українські сухопутні сили на лінії зіткнення за допомогою піхоти та механізованих сил", - зазначено в дослідженні аналітичного центру Royal United Services Institute. "По-друге, вони заважають маневрам та завдають шкоди за допомогою безпілотних літальних апаратів FPV, безпілотників Lancet і артилерії з осколково-фугасними снарядами та розсіюваними мінами. По-третє, росіяни збільшили використання плануючих бомб UMPK проти українських сил, що утримують оборонні позиції".

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Йдеться про бомби, оснащені кільцями та навігаційним управлінням. Це створює дилему для Збройних сил України: зберігати статичні оборонні позиції, щоб зменшити ефект від FPV та артилерії, чи зберігати мобільність, щоб уникнути ударів бомб, здатних зруйнувати навіть добре підготовлені укріплення?

Російська авіація, хоча і мала обмежену ефективність через українську ППО, стала важливим фактором завдяки дешевим і простим плануючим бомбам. У 2023 році Росія почала активно використовувати ці боєприпаси, здивувавши західних спостерігачів своєю потужністю. "Хоча спочатку вони вважалися незначною загрозою, їх масове виробництво стало важливою перевагою", - зазначає RUSI. Росія змогла запускати ці бомби на великі відстані, залишаючи літаки поза зоною досяжності українських ППО.

Бомби, які Росія використовує, мають велику вибухову силу, навіть якщо їхня точність поступається західним аналогам. Російські плануючі бомби FAB-1500 важать близько 3500 фунтів, а FAB-3000 - понад 6000 фунтів, що дозволяє знищувати укріплення навіть при близькому промаху.

"Збільшення виробництва плануючих бомб УМПК з 40 000 одиниць у 2024 році до 70 000 у 2025 році призвело до значних втрат серед українських військ", - повідомляє RUSI. Українські сили змушені були змінити стратегію, ухиляючись, розосереджуючи сили або ховаючись під землею.

Універсальне рішення

Росія врешті використала тактику синхронізації наземних атак і повітряних сил, що було стандартом ще після Другої світової війни. Незважаючи на чисельну перевагу та озброєння, Україна досі стримує Росію завдяки оборонним позиціям та дистанційним ударам. Однак синхронізоване використання трьох компонентів військ і зброї ускладнило українську оборону.

Це не означає, що "трикутник наступу" Росії є універсальним вирішенням її проблем. Вони все ще мають значні недоліки, такі як проблеми з командуванням і контролем, і їхній наступ не призвів до великих проривів. Українська оборона, зокрема глибока оборона та удари на великій відстані, значно обмежила здатність Росії досягти прориву без великих втрат.

Щодо НАТО, то деякі експерти вважають, що Альянс має врахувати досвід Росії, зокрема її використання плануючих бомб, і збільшити запаси подібних боєприпасів. Однак Росія має стратегічні переваги, зокрема в тому, що може запускати бомби з великої відстані, чого не може зробити Україна через обмеження у повітряних силах і ракетах класу "повітря-повітря". НАТО має значно більш потужні повітряні сили, здатні нейтралізувати протиповітряну оборону та наносити удари по військових цілях.

Україна збиває російські КАБи

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України підтвердили збиття російського КАБу над Запоріжжям. "За попередніми даними, йдеться про експериментальне озброєння", - заявив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За словами військового аналітика Анатолія Храпчинського, українські фахівці дійсно знайшли спосіб збивати російські керовані авіабомби. Цьому передував тривалий період пошуків варіантів, адже застосування проти бомб традиційних засобів протиповітряної оборони визнали неефективним.

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