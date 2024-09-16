Їх взяли з колекції, яка сотню років була прихована від людських очей.

У Данії за нечувану суму пішли з молотка деякі екземпляри з колекції монет магната Ларса Еміля Брууна. Його колекція залишалася недоторканою останню сотню років.

Торги, які провів аукціонний дім Stack's Bowers у Копенгагені, сягнули рекордної суми в 14,8 млн євро. На аукціоні було 286 лотів з колекції, що налічує 20 тис. монет, включно з рідкісними монетами і медалями норвезьких, данських і шведських вікінгів, пише BILD.

"Колекція унікальна в багатьох відношеннях. Наприклад, тому що вона пролежала 100 років, і ніхто її не чіпав", - прокоментував професійний нумізмат і експерт Майкл Форнітц.

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Хто такий Ларс Еміль Бруун

Чоловік народився 1852 року. Був данським бізнесменом і нумізматом. Він ріс у бідності, але зміг розбагатіти на торгівлі вершковим маслом. За своє життя він зібрав одну з найвидатніших колекцій рідкісних монет.

Його спадкоємці виконали його останню волю і зберігали монети сто років.

Інші новини про монети

Монета, яку називають "найрідкіснішою" в Австралії, продана за неймовірні $106 тис. Королівський монетний двір Австралії випустив лише п'ять таких однокілограмових монет у 2016 році на честь Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро.

А на початку серпня було продано одну з найрідкісніших монет з "унікальною" датою. Колекціонери назвали її "Святим Граалем".

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