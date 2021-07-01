До 1951 року смт. Новгородське мало саме таку назву, за перейменування проголосував 301 депутат.

Верховна Рада перейменувала селище Новгородське у Донецькій області, повернувши йому попередню назву, а саме Нью-Йорк.

Як передає кореспондент УНІАН, Верховна Рада ухвалила відповідну постанову(№5081) 1 липня. Рішення підтримав 301 народний депутат із 371, зареєстрованого в сесійній залі.

Постановою передбачається перейменувати селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк.

У пояснювальній записці до постанови зазначається, що перейменування Новгородського було ініційоване його мешканцями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.

Читайте такожНардеп та екс-віце-прем'єр посварилися в прямому ефірі через тарифи й зарплати (відео)За даними Українського інституту національної пам’яті, перейменування президією Верховної Ради України смт. Нью-Йорк на смт. Новгородське, яке відбулося 19 жовтня 1951 року, було "продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що селище Новгородське, яке тепер зветься Нью-Йорк, було промисловим містечком, занепавшим після Першої світової війни. Місцеві жителі сподіваються налагодити контакти з Йорком у Німеччині та Нью-Йорком у Сполучених Штатах.

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Автор: Тетяна Поляковська