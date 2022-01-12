Плату використають для страхування всіх туристів.

Згідно з планом уряду Таїланду на 2022 рік, з квітня з іноземних туристів стягуватимуть внесок.

Про це повідомляє таїландська англомовна газета Bangkok Post.

Читайте такожТаїланд обмежив в'їзд для туристів: потрапити можна буде тільки в одну провінціюТуристичний збір в розмірі 300 бат (близько 250 гривень) буде включений у вартість авіаквитків, вартість яких з Києва до Таїланду станом на 12 січня стартує від 15 тисяч гривень в один бік. У який спосіб цю суму стягуватимуть з тих, хто прибуває сушею, ще невідомо.

Ця плата буде використана для розвитку туристичних пам'яток та страхування від нещасних випадків або смерті для всіх туристів.

Країна очікує на отримання доходу від туризму в розмірі 1,3-1,8 трильйона батів (близько 1-1,5 трильйона гривень).

Зауважимо, ідея ввести подібний збір обговорювалася з 2016 року. Очікувалося, що його запровадять у 2021 році, але цього не сталося.

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