Спільні військові навчання Росії та Білорусі мають завершитися 20 лютого.

Після російсько-білоруських військових навчань на території Білорусі не залишиться жодної одиниці російської бойової техніки.

Про це заявив Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, повідомляє "БЕЛТА".

"Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки (ред. – Збройних сил Росії) не залишиться після цих навчань", - сказав Макей.

За словами Макея, Білорусь і Росія "цілком обґрунтовано проводять спільні навчання", оскільки на Заході свою активність проявляють підрозділи НАТО, зокрема в сусідніх з Білоруссю країнах.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого в Білорусі почалися російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", які триватимуть до 20 лютого. Перед цим генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула в Білорусь найбільшу кількість сил з часів "Холодної війни".

15 лютого в Міноборони РФ оголосили про завершення ряду військових навчань і про початок відведення військ від українського кордону в місця постійної дислокації. Водночас Джо Байден заявив, що загроза повномасштабної російської агресії проти України залишається реальною.

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