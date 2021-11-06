Представник Служби державної безпеки Грузії Бачо Мгеладзе заявив, що Міхеїл Саакашвілі із в'язниці планує організувати насильницьке повалення влади.

Суд над екс-президентом Грузії, головою виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїлом Саакашвілі може відбутися у в'язниці.

Про це міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив в ефірі телеканалу "Руставі 2", повідомляє Грузия Online.

10 листопада має розпочатися судовий процес у справі про погром у телекомпанії "Імеді".

За словами Брегадзе, Мін'юст суворо рекомендує, з огляду на заходи безпеки, не вивозити екс-президента Грузії з Руставської пенітенціарної установи №12.

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"Ми рекомендуємо провести судовий процес у Руставській установі №12. Такою є наша рекомендація і, природно, ми скористаємося всіма правовими засобами для досягнення цього. Судовий процес може бути проведений і в іншому місці, але ми суворо рекомендуємо не виводити ув'язненого з пенітенціарної установи №12. Саме в інтересах його безпеки, ми зобов'язані захищати його і забезпечувати правопорядок. Якщо буде якась провокація, хто відповідатиме за це? Не можна, щоб усі сили були спрямовані на припинення провокації. Відповідно, ми рекомендуємо провести процес у 12-му пенітенціарному закладі", - зазначив Брегадзе.

Своєю чергою представник Служби державної безпеки Грузії Бачо Мгеладзе на брифінгу заявив, що Саакашвілі з в'язниці планує організувати насильницьке повалення влади.

За його словами, з 6 листопада окремі політичні групи мають намір організувати постійні мітинги перед пенітенціарною установою №12 у Руставі, куди планують привезти прихильників з регіонів. Крім того, акція протесту запланована у Тбілісі.

Мгеладзе зазначив, що організатори акцій планують заблокувати будівлі державних установ, зокрема парламенту, апарату уряду, адміністрації президента, Мін'юсту, МВС, а також перекрити під'їзні шляхи до пенітенціарної установи, де утримується Саакашвілі.

"Ці дії, спрямовані на насильницьке повалення влади, плануються засудженим Міхеїлом Саакашвілі, який дає директиви лідерам різних опозиційних партій за допомогою людей, які відвідують його в пенітенціарній установі", - стверджує Мгеладзе.

Він підкреслив, що Служба держбезпеки вживе заходів щодо запобігання та припинення злочину. Винні будуть притягнуті до відповідальності.

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Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який має громадянство України, повернувся на батьківщину, до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів. Його затримали в Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосувалися посадових злочинів. Згідно з ними, екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі.

Саакашвілі тримають у руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політичним в'язнем. Лікарі та адвокати наполягають на госпіталізації екс-президента у приватну клініку. Натомість влада погоджується госпіталізувати його в лікарню глданської в'язниці в Тбілісі.

Водночас, як заявили адвокати, у лікарні цієї в'язниці планується інсценувати бунт з метою ліквідації Саакашвілі.

28 жовтня адвокат Діто Садзаглішвілі повідомив, що Саакашвілі погодився на надання йому медичної допомоги.

3 листопада президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не помилує Саакашвілі.

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Автор: Вікторія Токарєва