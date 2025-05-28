Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Вашингтона закличе Сполучені Штати Америки посилити тиск на Москву.
Як йдеться у заяві міністерства, ця поїздка проходить у складні геополітичні часи - Україна робить мирні пропозиції та намагається розпочати переговори про припинення війни, однак кремлівський правитель Путін відповідає на ці поступки масованими обстрілами.
У відомстві зазначають, що Вашингтон намагається закінчити війну в центрі Європи за допомогою "інтенсивної мирної дипломатії". Під час візиту до Штатів Вадефуль планує розвивати ці зусилля:
"Ми хочемо нарешті покласти край загибелі людей в Україні, ми хочемо негайного припинення вогню і міцного миру. Для того, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів, щоб Росія нарешті вступила в серйозні переговори, ми повинні продовжувати тиск. Ми, європейці, продовжуватимемо посилювати санкції, і Конгрес США також готовий запровадити нові санкції".
Санкції проти Росії
Нагадаємо, раніше лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі погодилися запровадити нові санкції проти Росії, якщо Кремль відмовиться від безумовного 30-денного припинення вогню.
Кремлівський правитель Путін відкинув перемир'я, натомість запропонувавши провести прямі переговори в Стамбулі. Ця ініціатива була сприйнята як спроба уникнути економічних обмежень, продемонструвавши "готовність" до переговорів.
За даними західних ЗМІ, у Європі були розчаровані реакцією президента США Дональда Трампа. Замість того, щоб покарати Москву за відмову від мирних ініціатив, він продовжував казати, що вірить у прагнення Путіна до миру.
Незважаючи на це, західні партнери продовжують розглядати можливість введення нових санкцій проти Росії.
Сенатор Ліндсі Грем разом з колегами розробили законопроєкт "Sanctioning Russia Act of 2025", який передбачає введення 500% тарифів на імпорт товарів з країн, що купують російську енергію, а також обмеження на фінансові операції з російськими державними компаніями. Цей законопроєкт отримав широку підтримку в Сенаті США.