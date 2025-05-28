Людмила Жерновська

Він перебуває у Вашингтоні на запрошення Марко Рубіо.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Вашингтона закличе Сполучені Штати Америки посилити тиск на Москву.

Як йдеться у заяві міністерства, ця поїздка проходить у складні геополітичні часи - Україна робить мирні пропозиції та намагається розпочати переговори про припинення війни, однак кремлівський правитель Путін відповідає на ці поступки масованими обстрілами.

У відомстві зазначають, що Вашингтон намагається закінчити війну в центрі Європи за допомогою "інтенсивної мирної дипломатії". Під час візиту до Штатів Вадефуль планує розвивати ці зусилля:

Відео дня

"Ми хочемо нарешті покласти край загибелі людей в Україні, ми хочемо негайного припинення вогню і міцного миру. Для того, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів, щоб Росія нарешті вступила в серйозні переговори, ми повинні продовжувати тиск. Ми, європейці, продовжуватимемо посилювати санкції, і Конгрес США також готовий запровадити нові санкції".

Санкції проти Росії

​Нагадаємо, раніше лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі погодилися запровадити нові санкції проти Росії, якщо Кремль відмовиться від безумовного 30-денного припинення вогню.

Кремлівський правитель Путін відкинув перемир'я, натомість запропонувавши провести прямі переговори в Стамбулі. Ця ініціатива була сприйнята як спроба уникнути економічних обмежень, продемонструвавши "готовність" до переговорів.

За даними західних ЗМІ, у Європі були розчаровані реакцією президента США Дональда Трампа. Замість того, щоб покарати Москву за відмову від мирних ініціатив, він продовжував казати, що вірить у прагнення Путіна до миру.

Реклама

Незважаючи на це, західні партнери продовжують розглядати можливість введення нових санкцій проти Росії.

Сенатор Ліндсі Грем разом з колегами розробили законопроєкт "Sanctioning Russia Act of 2025", який передбачає введення 500% тарифів на імпорт товарів з країн, що купують російську енергію, а також обмеження на фінансові операції з російськими державними компаніями. Цей законопроєкт отримав широку підтримку в Сенаті США. ​

Вас також можуть зацікавити новини: