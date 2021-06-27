У Чехії померла дворічна дитина, що постраждала від торнадо.

У Чехії в шпиталі міста Брно від отриманих під час торнадо травм, який пронісся країною 24 червня, померла дворічна дитина.

Травми дитини були надто тяжкі, відтак кількість жертв стихії зросла до шести, повідомляє Радіо свобода.

Торнадо в Чехії

Найбільше через стихійне явище у Чехії постраждали жителі селищ Моравська Нова Вес, Грушки, Мікулчіце і Лужіце: у районах, якими пронісся торнадо, знищено 1200 будинків, 70 із них – ущент.

Місцева влада припускає, що на відновлення будинків потерпілих громадян може знадобитися близько 50 мільйонів євро. Допомогти постраждалим від торнадо прибули сотні добровольців з усієї Чехії, а на рахунок доровільної допомоги тільки протягом перших годин після стихії надійшов понад мільйон євро.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора