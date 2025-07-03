Відбулася чергова телефонна розмова президента США Трампа з російським диктатором Путіним.

Телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна тривала майже годину і пройшла "на одній хвилі", вона була "діловою і конкретною". Про це в коментарі для ЗМІ заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За його словами, Трамп знову закликав Путіна до якнайшвидшого закінчення війни в Україні, на що російський диктатор запевнив президента США в готовності продовжити переговорний процес з Україною, але водночас заявив, що не відступиться від своїх цілей щодо "усунення причин конфлікту" в Україні.

Ушаков зазначив, що стамбульський формат переговорів України і РФ залишиться двостороннім. Конкретних дат третього раунду переговорів Путін і Трамп не обговорювали.

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За словами Ушакова, співрозмовники не порушували питання припинення поставок американської зброї в Україну.

Крім того, Путін і Трамп обговорили ситуацію на Близькому Сході та інші теми. Зокрема президент США похвалився тим, що таки зміг провести через Конгрес скандальний закон про бюджет. У відповідь Путін запропонував налагодити між країнами обмін "кінопродукцією, яка просуває традиційні цінності, близькі нам і адміністрації Трампа". За словами Ушакова, Трампу ця ідея сподобалася.

Можливість особистої зустрічі лідери РФ і США не обговорювали, але, як стверджує Ушаков, "ця ідея висить у повітрі".

Відносини Путіна і Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, існують різні погляди на те, яка справжня природа відносин Путіна і Трампа. Так, відставний французький генерал Мішель Яковлефф вважає Трампа відвертим симпатиком Росії, який зрадив Україну.

Американський політичний консультант, експерт щодо Трампа Пітер Раф раніше заявляв, що Путін застосовує щодо президента США "стратегію салямі" - постійно примушує його до маленьких поступок, домагаючись у підсумку дуже значущих результатів.

Однак колишній радник Трампа генерал Герберт Макмастер упевнений, що Путін сильно ризикує, намагаючись "обіграти" Трампа. На його думку, це може закінчитися жорсткими рішеннями США щодо Росії.

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