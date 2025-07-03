Кремль влаштував дивну сценку за участю диктатора.

Президент США Дональд Трамп має намір поговорити телефоном не тільки з українським колегою Володимиром Зеленським, а й із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це сам господар Кремля повідомив під час відвідування форуму підприємців.

Так, російські ЗМІ публікують відео з явно зрежисованою сценкою: диктатор послухав розповідь представниці косметичної компанії, яка просила допомогти вивести її бізнес на міжнародний ринок, і раптово заявив, що обговорить це питання сьогодні з президентом США.

"Сьогодні буду розмовляти з президентом США і обов'язково запропоную йому скористатися цим матеріалом для того, щоб просувати на американський ринок", - сказав Путін.

Відео дня

Тим часом Дональд Трамп теж підтвердив плани на розмову з Москвою.

"О 10:00 ранку буду говорити з президентом Росії Путіним", - написав він у соцмережі.

Зазначимо, що 10.00 за Вашингтоном - це 17.00 за Києвом.

Путін і Трамп: останні новини

Як писав УНІАН, у червні помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Москва і Вашингтон ведуть роботу над організацією зустрічі Путіна і Трампа, але поки що жодної конкретики, зокрема орієнтовних дат, на горизонті не проглядається. Водночас Ушаков припустив, що така зустріч може відбутися взагалі "в будь-який момент".

Тим часом оглядачі оцінюють поточну політику Білого дому як явно проросійську навіть без особистих зустрічей двох лідерів. Відставний французький генерал Мішель Яковлефф, який у минулому обіймав високу посаду в структурі управління НАТО, впевнений, що Трамп мріє подарувати Україну Путіну, але просто не може цього зробити через опір самих українців.

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