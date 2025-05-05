Трамп зазначив, що у нього чудові відносини з Ердоганом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір співпрацювати з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом для завершення війни в Україні спільними зусиллями. Таку заяву голова Вашингтона зробив у своїй соцмережі Truth Social.

"У мене щойно відбулася дуже хороша і продуктивна телефонна розмова з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом на багато тем, включно з війною Росії з Україною, усім, що пов'язане із Сирією, Сектором Гази і так далі... Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з президентом Ердоганом над закінченням безглуздої, але смертельно небезпечної війни між Росією і Україною - зараз!", - написав Трамп.

Також президент США зазначив, що Ердоган запросив його відвідати Туреччину в майбутньому. Крім цього голова Білого дому підтвердив візит турецького лідера до Вашингтона.

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"Протягом чотирьох років мого президентства мої відносини з президентом Ердоганом були чудовими. Ми тісно співпрацювали з багатьох питань, включно з тим фактом, що він допоміг повернути пастора Ендрю Брансона, який був поміщений до в'язниці, назад до Сполучених Штатів - відразу ж на моє прохання", - додав Трамп.

Трамп висловився щодо мирної угоди між Україною та РФ

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зараз Вашингтон близький з однією стороною, але не так, як з іншою щодо мирної угоди для України. Проте він вважає, що "є дуже хороші шанси" укласти мирну угоду між Києвом і Москвою.

Також Трамп визнав, що може настати час, коли він вирішить вийти з переговорного процесу.

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