'Червонії лінії': Трамп відповів, за яких умов США вийдуть з переговорів щодо війни

Американський лідер відверто зазначив, що є "хороші шанси" завершити цю війну, але уникнув деталей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають "дуже хороші шанси" припинити війну в Україні. Втім, під час інтерв'ю NBC News він ухилився від відповіді, що може стати вирішальним для рішення вийти з мирних переговорів.

Відповідаючи на питання, що для нього є червоною лінією, моментом, коли варто сказати: "Ось і все, ми йдемо геть (виходимо з переговорів - УНІАН)?", Трамп сказав:

"Ну, ти ж знаєш. Тобто, можливо, колись я це скажу... Я не можу… Можливо, це неможливо зробити (завершити війну - УНІАН)"

Трамп додав, що "існує величезна ненависть між цими двома чоловіками (Путіним і Зеленським - УНІАН), деякими солдатами та генералами". Водночас лідер США додав, що "у нас є дуже хороші шанси" завершити війну.

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Інтерв'юерка уточнила, чи станеться це швидко, якщо Трамп піде на остаточне припинення обміну військовою інформацією та розвідувальними даними.

"Я не хочу цього зараз говорити. Ще зарано про це говорити. Я не хочу вступати в цю суперечку", - додав Трамп.

Трамп і війна в Україні

Раніше Дональд Трамп заявив, що він може підписати законопроект сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти Росії, якщо Кремль не доведе, що готовий рухатися до мирної угоди.

Трамп також заявив, що Росії не потрібна частина України, вона "хоче все".

"Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росії не потрібна та частина, яку вона має зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували", - заявив він.

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