Вона не вірить, що Штати можуть застосувати силу.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що не вірить в справжність намірів новообраного президента США Дональда Трампа силою встановити контроль над Гренландією або Панамським каналом.

Як передає AP, на щорічній прес-конференції Мелоні повідомила, що сприймає коментарі обраного лідера Сполучених Штатів Америки як послання іншим великим світовим гравцям, а не як "ворожу претензію". Однією з причин цих заяв вона вважає посилення "китайського протагонізму" в комерційно важливому Панамському каналі та багатій на ресурси Гренландії:

"Я думаю, ми можемо виключити, що Сполучені Штати в найближчі роки спробують застосувати силу для анексії території, яка їх цікавить".

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