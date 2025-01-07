Прем'єр каже, що не вірить у силовий сценарій.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала Сполучені Штати Америки найважливішим та найближчим союзником її країни. Заява пролунала на тлі напруженності навколо Гренландії.

В інтерв'ю телеканалу TV 2, яке вона дала після гучної пресконференції обраного президента США Дональда Трампа, Фредеріксен сказала, що не вірить у можливість використання Штатами військової або економічної сили для забезпечення контролю над Гренландією:

"У мене не вистачає уяви, щоб уявити, що ми дійдемо до цього".

Прем'єр привітала інтерес американців до ситуації в Північній Атлантиці. "Як дуже близький союзник США, я вважаю, що є підстави вітати зростаючий американський інтерес. Але це має відбуватися з повагою до гренландського народу. Водночас це має бути зроблено таким чином, щоб Данія і США могли продовжувати співпрацювати в НАТО", - додала вона.

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Раніше Фредеріксен сказала журналістам, що Гренландія не продається, однак Данія вітає американські інвестиції у неї. "Ми чітко зацікавлені в тому, щоб саме США відігравали велику роль у цьому регіоні, а не, наприклад, Росія", - цитує її Bloomberg.

Трамп хоче контролювати Гренландію

Як повідомляв УНІАН, сьогодні американський політик заявив, що Данія повинна відмовитися від Гренландії та віддати її Сполученим Штатам Америки.

Це не перша подібна заява - раніше він казав, що контроль над Гренландією абсолютно необхідний для американських інтересів. Після цього стало відомо, що король Данії змінив королівський герб, додавши туди зображення, які символізують Гренландію та Фарерські острови.

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