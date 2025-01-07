Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна ніколи не приєднається до Сполучених Штатів Америки.

Реакція на останні заяви новообраного американського президента Дональда Трампа з'явилася у мікроблозі X. Трюдо виключив сценарій приєднання Канади, нагадавши про взаємовигідні відносини між країнами:

"Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники та громади обох наших країн отримують вигоду від того, що вони є найбільшими торговельними та безпековими партнерами одна одної".

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