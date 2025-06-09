Наразі яхта прямує до берегів Ізраїлю, усіх пасажирів буде відправлено у свої країни.

Ізраїльські військові зупинили і взяли під свій контроль судно зі шведською активісткою Гретою Тунберг біля берегів Гази. Влада країни заявила, що яхта прямує в порт в Ізраїлі, і "медіа-провокація не вдалася".

Як пише Reuters, яхта Madleen мала намір доставити символічну допомогу в сектор Гази в понеділок і підвищити міжнародну обізнаність про гуманітарну кризу в цьому районі. Серед 12 членів екіпажу були шведська активістка із захисту клімату Тунберг і французька депутатка Європейського парламенту Рима Хассан.

Однак уночі судно було зупинено, і на борт піднялися ізраїльські військові. За даними Reuters, судно було оточене квадрокоптерами і вертольотами, після чого над ним розпорошили невідому речовину. Після цього на борт піднялися озброєні військові, а зв'язок із судном тимчасово повністю зник.

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"Екіпаж "Флотилії свободи" був заарештований ізраїльською армією в міжнародних водах близько 2 години ночі", - написала Хассан пізніше в X. На фотографії зображено екіпаж, що сидить на судні, всі в рятувальних жилетах, з піднятими вгору руками.

Незабаром після цього Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило, що судно перебуває під контролем Ізраїлю.

"Селфі-яхта" "знаменитостей" благополучно прямує до берегів Ізраїлю. Очікується, що пасажири повернуться у свої країни", - написало міністерство в X. - "Є способи доставити допомогу в сектор Газа — і вони не пов'язані з селфі в Instagram".

Усі пасажири були в безпеці та неушкоджені, пізніше додало міністерство. "Їм надали сендвічі та воду. Шоу закінчено".

Конфлікт Грети Тунберг з Ізраїлем

Раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що доручив військовим не допустити, щоб місія активістів із Гретою Тунберг досягла сектору Гази.

"Антисемітці Греті та її колегам-пропагандистам ХАМАС я чітко кажу: вам слід повернути назад, тому що ви не доїдете до Гази", - зазначив Кац.

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