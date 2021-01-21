У Трампа і Тунберг давні рахунки. Будучи президентом, він неодноразово висміював Грету у відповідь на критику.

Шведська екоактивістка Грета Тунберг потролила 45-го президента США Дональда Трампа, повторивши його ж слова про неї саму.

Читайте такожГрета Тунберг потролила Трампа у Twitter його ж словамиВона опублікувала в соцмережі фотографію вже майже на той момент колишнього президента США, який готується з похмурим виглядом сісти у вертоліт і покинути Вашингтон. 18-річна Грета підписала її: «він виглядає дуже щасливим старим чоловіком, який передчуває світле і чудове майбутнє. Як приємно це бачити!».

"Грета ніколи не розчаровує!", "Грета нічого не забуває" - відповіли на це її підписники.

Ворожнеча Тунберг і Трампа

У 2019 році Тунберг виступила на Саміті ООН, присвяченому проблемам зміни клімату, де дуже емоційно відчитала світових лідерів за те, що вони не діють на тлі небезпеки, що загрожує людству.

«Ми знаходимося на початку масового вимирання, і все, про що ви можете говорити, це гроші і казки про нескінченне економічне зростання. Як ви смієте!» ,- сказала активістка, маючи на увазі насамперед Трампа, який не раз публічно називав повідомлення про зміни клімату вигадками вчених, передає world.fakty.ua.

Президент США, який не став слухати промову Грети і демонстративно покинув зал, розмістив у Тwitter пост. "Вона виглядає дуже щасливою юною дівчинкою, яка передчуває світле і чудове майбутнє. Як приємно це бачити!",- написав він.

У Трампа і Тунберг давні рахунки. Американський лідер неодноразово висміював Грету у відповідь на її критику.

Чим прославилася Грета Тунберг

Тунберг прославилася як захисниця навколишнього середовища після того, як вийшла з одиночним пікетом до будівлі шведського парламенту, закликаючи вжити заходів проти зміни клімату. Так звані "шкільні страйки" з її подачі поширилися по всьому світу.

Журнал Time назвав її однією з 100 найбільш впливових людей року. А в грудні на той час 16-річна шведка була названа «людиною 2019 року».

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Автор: УНІАН