Він жорстко розкритикував президента за захоплення Путіним.

Останні заяви президента США Дональда Трампа про Україну вводять в оману та свідчать про те, що він не збирається залучати Київ до переговорів з Росією.

Про це в інтерв'ю ABC News заявив сенатор Сполучених Штатів Америки від штату Род-Айленд, член Демократичної партії Джек Рід. Він розрикитикував як посилення союзу з Російською Федерацією, так і нещодавні нападки Трампа на президента України Володимира Зеленського:

"По суті, це капітуляція президента Трампа перед росіянами. Це не державний діяч чи дипломат. Це просто людина, яка захоплюється Путіним, не вірить у боротьбу українців і прагне підлизатися до автократа".

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На думку Ріда, для припинення війни необхідно було донести до росіян, що Вашингтон буде дуже серйозно ставитися до їхніх дій в Україні. Також Штати мали продовжувати тиснути на Москву, а потім - разом із Києвом піти на переговори. "І тоді під цим тиском, сподіваюся, Путін вирішить, що ціна занадто велика, щоб продовжувати ці зусилля", - додав він.

Трамп критикує Зеленського

Як відомо, після переговорів між російською та американськими сторонами Дональд Трамп посилив критику на адресу президента України.

Він називав Зеленського "диктатором без виборів" і припускав, що Україна частково відповідальна за російське вторгнення. Також американський президент заявив, що український лідер "не має козирів" для переговорів і ситуація з ним "втомлює".

Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що Трамп "дуже засмучений" через Зеленського, тому така реакція є "справедливою якоюсь мірою". Водночас низка кілька високопоставлених республіканців висловили незгоду з критикою Трампа на адресу Зеленського.

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