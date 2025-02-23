Український президент точно не вважає такі заяви компліментом на свою адресу.

Президент України не ображається на очільника США Дональда Трампа за його слова про "диктатора Зеленського". Про це сам Володимир Зеленський розповів на прес-конференції під час форуму "Україна. Рік 2025".

Він зазначив, що не має часу для емоцій. "І тому я маю прагматичний підхід до наших відносин із сьогоднішньою адміністрацією. І буду продовжувати саме так. Безумовно, я б не назвав ці слова на мою адресу від президента Трампа компліментами, м’яко кажучи. Але для чого ображатися? Ображався б на слово "диктатор" той, хто є диктатором. А так я це сприймаю …ну що ж зробиш. Будемо якось жити із США", - зазначив Зеленський.

При цьому додав, що диктатором точно не буде, бо "просто не цікаво". Він наголосив, що є законно обраним президентом.

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"Не через силу прийшов до влади. Мене обрали 73%", - підкреслив Зеленський.

За його словами, після закінчення воєнного стану будуть вибори і люди зроблять свій вибір.

"Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і Путіну бути при владі над територіями України не дамо, тому і боремося. А слова пройдуть, а може щось і хороше колись скажуть", - сказав президент України.

Зеленський наголосив, що для нього важлива думка українського народу.

"Для мене, якщо чесно, важливо, що про мене думають українці. Я думаю, що як і для президента Трампа, для якого важливо що про нього думають американці. Думаю, що саме зараз для нього це дуже важливо", - додав він.

Заяви Трампа про Зеленського

Як повідомляв УНІАН, протягом останнього тижня президент США Дональд Трамп активно критикував українського лідера Володимира Зеленського у публічних заявах. Зокрема він звинуватив президента України у розбазарюванні американської допомоги та у створенні диктатури.

Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він відмовляється від виборів, "має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях" - буцімто лише 4%. "Диктатор без виборів", - написав Трамп у соцмережі.

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