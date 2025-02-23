Президент України не ображається на очільника США Дональда Трампа за його слова про "диктатора Зеленського". Про це сам Володимир Зеленський розповів на прес-конференції під час форуму "Україна. Рік 2025".
Він зазначив, що не має часу для емоцій. "І тому я маю прагматичний підхід до наших відносин із сьогоднішньою адміністрацією. І буду продовжувати саме так. Безумовно, я б не назвав ці слова на мою адресу від президента Трампа компліментами, м’яко кажучи. Але для чого ображатися? Ображався б на слово "диктатор" той, хто є диктатором. А так я це сприймаю …ну що ж зробиш. Будемо якось жити із США", - зазначив Зеленський.
При цьому додав, що диктатором точно не буде, бо "просто не цікаво". Він наголосив, що є законно обраним президентом.
"Не через силу прийшов до влади. Мене обрали 73%", - підкреслив Зеленський.
За його словами, після закінчення воєнного стану будуть вибори і люди зроблять свій вибір.
"Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і Путіну бути при владі над територіями України не дамо, тому і боремося. А слова пройдуть, а може щось і хороше колись скажуть", - сказав президент України.
Зеленський наголосив, що для нього важлива думка українського народу.
"Для мене, якщо чесно, важливо, що про мене думають українці. Я думаю, що як і для президента Трампа, для якого важливо що про нього думають американці. Думаю, що саме зараз для нього це дуже важливо", - додав він.
Заяви Трампа про Зеленського
Як повідомляв УНІАН, протягом останнього тижня президент США Дональд Трамп активно критикував українського лідера Володимира Зеленського у публічних заявах. Зокрема він звинуватив президента України у розбазарюванні американської допомоги та у створенні диктатури.
Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він відмовляється від виборів, "має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях" - буцімто лише 4%. "Диктатор без виборів", - написав Трамп у соцмережі.