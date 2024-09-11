Турецький президент важає, що Україна має повністю відновити свою територіальну цілісність.

Росія повинна повернути Україні контроль над півостровом Крим. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у відеозверненні до Четвертого саміту лідерів Кримської платформи, пише турецька інформагенція "Анадолу".

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є непохитною. Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права", - заявив Ердоган

Він підкреслив, що необхідність деокупації півострова є позицію Туреччини, адже Анкара ніколи не визнавала російську анексію Криму. Турецький лідер також вказав на "нестерпний біль", якого зазнали кримські татари через російську окупацію, і пообіцяв продовжити політику підтримки цього народу.

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Завершуючи свій виступ, Ердоган окреслив ширші прагнення Анкари щодо закінчення розв’язаного Росією конфлікту.

"Наше щире бажання полягає в тому, щоб війна закінчилася справедливим і тривалим миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", – наголосив він.

Подвійна гра Ердогана

Як писав УНІАН, Туреччина під керівництвом Ердогана не лише стала єдиною країною НАТО, яка не запроваджувала санкції проти Росії, але й допомагає Росії обходити санкції, запроваджені іншими країнами. Також Туреччина стала важливим хабом для експорту російських нафти і газу.

Разом з тим Туреччина надає Україні військову допомогу. Найвідомишим прикладом є турецькі безпілотники "Байрактар", деякі з яких були надані взагалі безоплатно. Також Туреччина постачає Україні колісні бронеавтомобілі і допомагає будувати військові кораблі.

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