Саме зараз усі карти на руках у президента США.

Президент США Дональд Трамп, схоже, нарешті зрозумів, що російський диктатор Володимир Путін водить його за ніс, і в незвичайній яскравій тираді звинуватив його в тому, що той несе йому "нісенітницю".

Як пише оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон, Трамп дуже довго обманював себе, але раптово усвідомив, що вся балаканина Путіна спрямована на те, щоб загальмувати розумовий процес президента.

Оглядач зазначив, що Трамп, можливо, найбільш несприйнятливий політик на планеті, але якщо він так засмучений, як показують його лайки, росіянам варто турбуватися.

Відео дня

"Що дійсно змінилося, так це те, що Трамп знає, що його авіація може легко прорвати російську протиповітряну оборону після атак на іранську ядерну програму. Путін навряд чи захоче заохочувати американського лідера грати м'язами, наприклад, надаючи Україні можливості для нанесення масованих авіаударів по всій лінії фронту - те, чого жодна зі сторін наразі не може собі дозволити в цій виснажливій війні", - зауважив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Путіна ще більше занепокоїв нещодавно опублікований аудіозапис, у якому Трамп заявляє, що "розбомбить Москву до біса", якщо Росія вторгнеться в Україну. Тоді він не міг цього зробити, оскільки не був президентом, але тепер може, зазначив оглядач.

"Ба більше, якби він захотів, він міг би розгромити російські війська в Україні, не залишивши жодного солдата на землі й лишивши лише кілька льотчиків у повітрі", - зауважив оглядач та акцентував, що, можливо, слова Трампа про завершення війни в Україні за 24 години звучали бравадою й викликали критику, але, можливо, критикам доведеться взяти свої слова назад, бо тепер очевидно, що якби Трамп захотів, він міг би закінчити війну доволі вправно.

"Самій Росії це взагалі не загрожувало б: загроза була б тільки її армії за її межами", - зазначив журналіст.

Геміш де Бреттон-Гордон припустив, що британський прем'єр Кір Стармер і, можливо, президент Франції Еммануель Макрон підтримали б такий розклад, надавши британські та французькі літаки, і Путін нарешті почав би розуміти, що Захід, і особливо США, серйозно налаштовані припинити цю війну:

"Саме така мова і демонстрація військової могутності необхідні для посилення тиску на Путіна, який досі мав повну свободу маневру і міг робити практично все, що йому заманеться".

При цьому він зазначив, що ще одне слово, яке Кремль не хоче чути від Трампа - це "санкції", і саме його Білий дім тепер не просто шепоче, а кричить прямо Москві.

"Якщо Путін не зможе продавати свою нафту, його військова машина швидко вичерпається. Якщо Росія не зможе отримувати напівпровідники з Китаю, її безпілотники і ракети будуть менш ефективні для знищення шкіл і лікарень по всій Україні. Навіть росіяни не зможуть виробляти танки, безпілотники і боєприпаси без готівки", - констатував журналіст.

"Якщо Трамп такий розумний, як він нам розповідає, він побачить, що Путін перебуває під зростаючим внутрішнім тиском... Він, можливо, і не харчується однією картоплею, але більша частина країни харчується саме нею. З огляду на зростання цін на картоплю і постійне збільшення кількості російських синів, які повертаються в коробках, Трампу зараз саме час закрутити гайки і змусити Путіна вести мирні переговори", - зазначив оглядач.

Журналіст вважає, що зараз усі козирі у президента США, і хоча у нього і немає такого ж безпристрасного обличчя, як у Путіна, він має бути досить проникливим, щоб розуміти, що потрібно укласти угоду.

"Якщо Трамп зможе забезпечити Україні справедливий мир, то, хоч я і не був його шанувальником, ніхто не буде голосніше за мене кричати про те, щоб він отримав Нобелівську премію миру, яку він так прагне отримати", - підсумував оглядач.

Трамп і Путін

Західні ЗМІ помітили, що останнім часом президент США Дональд Трамп змінює своє ставлення до РФ з пряника на батіг, заявивши про скасування припинення поставок певної зброї Україні, та обрушивши критику на владику Кремля Володимира Путіна за те, що той "годує" Америку "нісенітницею".

А після нещодавньої телефонної розмови з Путіним, Трамп заявив, що оцінив намір Путіна як "йти до кінця і продовжувати вбивати людей".

Вас також можуть зацікавити новини: