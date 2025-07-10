У глави Білого дому є ключовий радник, який може допомогти йому скористатися зростаючою економічною вразливістю Росії.

Президент США Дональд Трамп змінює свою стратегію щодо Росії з батога на пряник, заявивши про скасування рішення щодо припинення поставок певної зброї Україні, і обрушившись із критикою на російського диктатора Володимира Путіна за те, що той годує Америку "нісенітницею".

Трамп також став краще розуміти поведінку Путіна на полі бою. Після телефонної розмови Трамп оцінив намір Путіна як "йти до кінця і продовжувати вбивати людей", зазначила в матеріалі для The Telegraph Ребека Коффлер.

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Однак, як зазначила оглядачка, малоймовірно, що Трамп коли-небудь втілить у життя свою погрозу "бомбити все лайно" з Москви. США також навряд чи матимуть змогу або бажання постачати Україні в нескінченній війні на виснаження, якщо Путін продовжить підривати мирні зусилля Білого дому.

"Але Трамп цілком може мати на увазі щось інше", - вважає оглядач.

Коффлер зазначила, що перша ознака цього з'явилася, коли Трамп пригрозив країнам БРІКС, включно з Росією, додатковими 10-відсотковими митами.

"Що Трамп міг мати на увазі?", - запитала оглядачка і тут же додала, що, можливо, у Трампа є секретна зброя в його новій схемі дій щодо Росії.

"Міністр фінансів США Скотт Бессент - такий самий руйнівник і нестандартно мисляча людина. Талановитий ділок із Волл-стріт, він став ключовою фігурою в торговельній війні Трампа з Китаєм", - зазначила оглядачка.

Коффлер зазначила, що Китай зрештою уклав угоду з адміністрацією Трампа.

Бессент також не цурається ризику, що ґрунтується на використанні вразливості свого опонента. На початку своєї кар'єри він працював на Джорджа Сороса і зіграв ключову роль у спробі фінансиста "зламати Банк Англії" 1992 року, обрушивши торгівлю футн стерлігном. Результатом стало приниження британського центрального банку і понад мільярд доларів прибутку для фірми Сороса. 20 років по тому, 2013 року, Бессент заробив для Сороса ще $1,2 млрд, зігравши проти японської ієни.

"Є явні ознаки того, що російська економіка відчуває напругу через необхідність продовжувати війну. Інфляція залишається високою, споживчий попит падає, обробна промисловість і бюджет зазнають серйозних труднощів", - констатувала оглядачка.

Коффлер припустила, що Путін знає, що Трамп, можливо, замишляє щось серйозне:

"Зрештою, він давав російському лідерові зрозуміти, що для підписання угоди є обмежені терміни. Останнє попередження прозвучало в п'ятницю".

Журналістка також припустила, що Путін може недооцінювати готовність Трампа і його провідних радників по-справжньому закрутити гайки.

Путін зміг продовжити воювати, оскільки до вторгнення в Україну вжив заходів щодо захисту економіки від санкцій. Також РФ змогла обійти обмеження на експорт нафти та імпорт критично важливих для її економіки компонентів. Однак, якщо Трамп і Бессент дійсно вирішать зайняти жорстку позицію, чи зможе Росія уникнути економічного колапсу? І, що ще важливіше, чи змусить новий "батіг" Трампа Путіна припинити війну?", - міркує оглядач.

Трамп і Путін

Президент США Дональд Трамп стає дедалі більш незадоволеним заявами російського диктатора Володимира Путіна і тому справді може змінити ставлення до нього.

Ще п'ять місяців тому Трамп викликав подив заявами про те, що нібито Путін, який віддав наказ про вторгнення в Україну, хоче миру. Але останніми днями думка Трампа з цього приводу кардинально змінилася

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