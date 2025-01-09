Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить України ні в ЄС, ні в НАТО.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск присоромив лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського за висловлення щодо членства України в ЄС і НАТО кандидата в президенти від цієї політичної сили Кароля Навроцького. Відповідний допис Туск опублікував у соціальній мережі Х.

"Пане Качинський, ваш кандидат Кароль Навроцький заявив, що не бачить місця для України в НАТО. Пам’ятаєте, який президент найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше проти? Вам не соромно?" - написав прем’єр-міністр.

Раніше в одному з телевізійних ефірів Навроцького запитати, яка його думка з приводу того, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не бачить України в НАТО.

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Кандидат у президенти Польщі Навроцький, що в нього з цього питання "тверда думка", пише Polsat News. Він заявив, що не бачить України "в жодній структурі – "ні в Європейському Союзі, ні в НАТО".

"Сьогодні я не бачу України в жодній структурі - ані в Євросоюзі, ані в НАТО, доки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не в змозі відповісти за дуже жорстокий злочин щодо 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", - сказав Навроцький.

Що сказав Трамп про членство України в НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що 7 січня на пресконференції Трамп сказав, що Росія ще задовго до вторгнення в Україні говорила, що Україна ніколи не буде членом НАТО. Водночас, за словами обраного президента США, нинішній президент Джо Байден виступав за те, аби Україна мала можливість долучитися до Альянсу. І через це, зазначив Трамп, він розуміє почуття росіян.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа. Він порадив не робити "тих чи інших висновків щодо політики США". Також зазначив, що наразі Україна не є членом НАТО через позицію не лише США, а й Німеччини, Угорщини та Словаччини.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь на сказане Трампом зазначив, що Російська Федерація не змінила свою позицію і надалі прагне знищити Україну.

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