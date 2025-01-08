За словами президента, українцям казали, що системи Patriot можуть бути тільки в країнах НАТО.

Україна хоче отримати від США та інших західних союзників "конкретні гарантії безпеки", і про це Київ розмовлятиме з обраним главою Білого дому Дональдом Трампом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він, зокрема, прокоментував вчорашню заяву Трампа щодо можливості вступу України в НАТО.

"Не робіть одразу ті чи інші висновки щодо політики США. Пам'ятаєте, українцям казали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО... Ну, або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків. Так було у нас і з Patriot, так у нас було і з ракетними системами, і з іншою зброєю НАТО", - нагадав глава держави.

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Водночас він зазначив, що наразі Україна не є членом НАТО через позицію США, Німеччини, Угорщини та Словаччини.

"Нас там не бачать. І я вважаю, що це одна з причин, чому в нас війна. Тому що не боялись, що Україна буде з кимось. Тобто Путін розумів, що за Україну ніхто не вступиться. Він розумів, що його армія більша і він може нас знищити. Але українська армія сильних людей, наш народ, вони вразили весь світ. І сьогодні ми говоримо і хочемо цього", - сказав Зеленський.

Заява Трампа щодо вступу України в НАТО

Напередодні обраний президент США Дональд Трамп заявив, що "може зрозуміти почуття" Росії у звʼязку з тим, що чинний глава Білого дому Джо Байден нібито порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО.

Як сказав Трамп, "більшою частиною проблеми було те, що Росія багато років, задовго до Путіна, говорила, що НАТО не має бути в Україні, це було, начебто, викарбовано в камені".

Також Трамп зробив заяву про терміни завершення війни в Україні і переговори з РФ. За його словами, ситуація може загостритися у подальшому.

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