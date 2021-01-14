Разом з тим Джек Дорсі вважає це рішення правильним.

Голова Twitter Джек Дорсі назвав рішення про блокування акаунта президента США Дональда Трампа правильним, але і таким, яке створює небезпечний прецедент.

Читайте такожПалата представників США оголосила імпічмент ТрампуПро це він написав на своїй сторінці у мікроблозі.

«Я не святкую і не пишаюся тим, що нам довелося заблокувати Дональда Трампа, і тим, що ми опинилися в такій ситуації. Ми прийняли це рішення після чіткого попередження і на підставі кращої наявної у нас інформації про загрози фізичній безпеці у твіттері та за його межами», - написав він.

При цьому голова Twitter визнав «явні та очевидні» наслідки дій компанії, які, на його думку, поділяють суспільство і говорять про нездатність соцмережі сприяти здоровій дискусії.

«Це створює прецедент, який, як мені здається, небезпечний: влада окремої людини або корпорації стає вище частини глобальної суспільної дискусії», - додав Дорсі.

Блокування акаунтів Трампа: що відомо

Акаунт Трампа в мікроблозі був назавжди заблокований після штурму Капітолію прихильниками американського лідера 6 січня.

У компанії визнали, що Трамп закликав учасників мітингу на свою підтримку до заворушень і провокував насильство.

Заблокованими до закінчення терміну повноважень (20 січня) будуть також його акаунти в Instagram, Facebook і на YouTube.

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Автор: Катерина Шварц