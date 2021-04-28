Науковці відзвітували, що після концерту на 5 тисяч глядачів виявили лише 6 випадків захворювання.

Концерти із заздалегідь протестованими на коронавірус глядачами можуть бути безпечними. Таким виявився результат експериментальної вечірки на 5000 людей, яку місяць тому організували в Барселоні спеціально, щоб перевірити, як це вплине на поширення коронавірусу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Науковці відзвітували, що після концерту виявили лише 6 випадків захворювання серед відвідувачів. Втім, 4 з них із концертом не пов`язані. А джерело ще двох так і не встановили. Тож дослідники впевнені: проводити такі вечірки – можна.

Учасники експерименту мали негативний експрес-тест на коронавірус, були в респіраторах, ходили по одному в туалет. Однак під час концерту не повинні були дотримуватися дистанції.

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Автор: Денис Прядко