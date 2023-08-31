Грантс Шеппс до цього обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності Британії.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак призначив нового міністра оборони. Пост зайняв Грантс Шеппс, йдеться в повідомленні уряду Британії в Twitter.

Міністерство оборони Великобританії очолив досвідчений чиновник. Грантс Шеппс до цього обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності Британії.

Хто такий Грант Шеппс

Новопризначений міністр оборони Великобританії розпочав свою політичну кар'єру у 2005 році. Він був членом Палати громад, а 2012 року став співголовою Консервативної партії. Того ж року розпочав роботу в уряді, ставши міністром Кабінету міністрів.

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Варто зазначити, що за останній рік це вже п'яте призначення Шеппса на урядові посади. Під час прем'єрства Борис Джонсон Шеппс був міністром транспорту, потім був міністром внутрішніх справ в уряді Ліз Трасс. Шеппс був державним секретарем з питань бізнесу та очолював енергетику в уряді Ріші Сунака.

Грант Шеппс та війна в Україні

25 серпня майбутній міністр оборони Великої Британії побував в Україні.

"Наша підтримка України непохитна перед варварським вторгненням Путіна - Великобританія продовжує підтримувати Україну, поки вона відбиває російські атаки та відновлює свою країну", - говорив він.

Відставка Бена Волеса

31 серпня міністр оборони Великобританії Бен Уоллес подав у відставку напередодні очікуваних кадрових перестановок прем'єр-міністра.

Воллес звернувся до прем'єр-міністра Ріші Сунака, нагадавши, що вже більше чотирьох років займає свій пост і за цей час збройні сили Великобританії були на висоті в різних ситуаціях: від евакуації з Кабула до викликів щодо війни в Україні.

Бен Воллес відіграв ключову роль у підтримці Великобританією України після повномасштабного вторгнення Росії. У період роботи Уоллеса на посаді міністра оборони Великобританія стала першою країною, яка погодилася надіслати Україні танки та приєднатися до авіаційної коаліції.

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