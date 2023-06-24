Британська влада поки обережно коментує те, що відбувається в Росії.

Влада Великобританії "уважно стежить" за спробою державного перевороту, що розгортається в Росії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак в інтерв'ю каналу BBC.

Відповідаючи на питання журналістки, глава британського уряду був нарочито стриманий і явно підбирав слова. Зокрема він ухилився від того, щоб назвати заколот вагнерівців "державним переворотом".

"Ми на зв'язку з нашими союзниками, і сьогодні ми поговоримо з деякими з них. Найголовніше, щоб всі сторони несли відповідальність за захист цивільних осіб", – заявив Сунак.

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На питання, чи можна вважати доброю новиною те, що Володимиру Путіну кинули виклик, Сунак лише повторив свою попередню тезу. Не відповів він також на питання, чи обговорював вже з Володимиром Зеленським сьогоднішні події в Росії.

Заколот Пригожина - останні новини

У ці години загони найманців з "Групи Вагнера" прямують у бік Москви, майже не зустрічаючи опору з боку регулярної армії. Кремль намагається спішно організувати оборону на півдні Московської області і на околицях самої Москви.

Джерела повідомляють, що у Кремля немає вільних резервів поблизу Москви, щоб організувати оборону. На цьому тлі Путін втік з Москви. За деякими даними, він все ще сподівається точково ліквідувати Пригожина, щоб уникнути повноцінних боїв за російську столицю.

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