Також у Вашингтоні переконують, що готові до "драматичних дій" у випадку продовження російської агресії.

Сполучені Штаті Америки готові надати Україні додаткову військову техніку.

Про це повідомила помічниця держсекретаря США Карен Донфрід, повідомляє журналіст BuzzFeed Крістофер Міллер на сторінці в Twitter.

"Ми готові до драматичних дій, якщо Росія дійсно зробить подальшу військову агресію проти України", - сказала Донфрід під час розмови з журналістами.

Вона додала, що США готові надати військову техніку "понад те, що було надано Києву раніше".

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Як повідомляв УНІАН, з 2014 року Сполучені Штати зобов'язалися виділити Україні понад 2 млрд доларів на допомогу у сфері безпеки.

Проект бюджету США на 2022 рік передбачає загальний обсяг допомоги Україні в розмірі 756 мільйонів доларів, зокрема, на зміцнення безпеки - 400 мільйонів доларів.

Загальний обсяг матеріально-технічної допомоги Вашингтона Україні у 2021 році склав понад 130 мільйонів доларів. Ці кошти пішли на допомогу українській армії.