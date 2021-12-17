Проект бюджету США на 2022 рік передбачає загальний обсяг допомоги Україні у розмірі 756 мільйонів доларів.

Україна незмінно відстоює мету, аби щорічна допомога Сполучених Штатів Америки для нашої країни зросла до 1 мільярда доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"Проект бюджету США на 2022 рік передбачає загальний обсяг допомоги Україні у 756 мільйонів доларів, зокрема, на зміцнення безпеки - 400 млн доларів. Але наша мета - один мільярд доларів підтримки - залишається незмінною, і ми впевнено до неї рухаємось", - наголосив Кулеба.

Читайте такожВ Євросоюзі підготували серйозні санкції в разі нової агресії РФВін додав, що по лінії Державного департаменту, Пентагону, Агентства США з міжнародного розвитку на цілі підтримки ключових реформ в Україні американська сторона виділила понад 460 мільйонів доларів.

Глава МЗС зазначив, що особисто приділяє особливу увагу розвитку військово-технічної співпраці, що важливо на тлі російської ескалації. "Моя позиція дуже проста, я артикулюю її на кожній міжнародній зустрічі: сильна Україна - це найкращий фактор стримування Росії від подальшої агресії. Саме тому дипломати наполегливо працюють над посиленням українського війська, залучаючи нову зброю, нові технології, додаткове обладнання, озброєння, кошти, тренування та навчання", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що у цьому році завдяки домовленості президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена було залучено додатковий пакет безпекової допомоги США обсягом 60 мільйонів доларів.

"Загальний обсяг матеріально-технічної допомоги Вашингтона у 2021 році склав понад 130 мільйонів доларів. Це конкретна допомога українській армії", - сказав Кулеба.

"Завдяки допомозі Сполучених Штатів українці отримали близько 2 млн 200 тис. доз вакцин від COVID-19", - додав він.

Нагадаємо, також Кулеба заявив, що Україна прагне чіткості в питанні термінів вступу до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

"Ми давно дотримуємося позиції про те, що інтеграція і до ЄС, і до НАТО не може бути безкінечним процесом. Тому, попри на всі здобутки на обох напрямках ми хочемо мати чіткість", - сказав Кулеба.

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Автор: Віталій Саєнко