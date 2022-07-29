Це перше місто в Німеччині, яке перейшло на холодну воду в громадських будівлях.

Німецьке місто Ганновер заборонило гарячу воду в громадських будівлях і ввело заходи щодо скорочення опалення на тлі газової кризи.

Про це з посиланням на мерію Ганновера повідомляє CNN.

"Кожен зекономлена кіловат-година економить резервуари для зберігання газу", - йдеться в повідомленні мерії в середу.

Це перше місто в Німеччині, яке перейшло на холодний душ в громадських будівлях, що зробило недоступною гарячу воду для миття рук та інших цілей в державних установах, спортивних залах і басейнах.

Місто також знизить опалення в громадських будівлях, відключить фасадне освітлення і фонтани.

"Наша мета - скоротити споживання енергії на 15%, — сказав мер Беліт Онай. "Це відповідь на наближення дефіциту газу, що є великою проблемою для муніципалітетів, особливо для такого великого міста, як Ганновер".

"Ситуація непередбачувана, як показали останні кілька днів", — додав він. "Проте, столиця землі намагається підготуватися якнайкраще".

По всьому Європейському союзу держави-члени намагаються економити газ і зберігати його на зиму, і у вівторок міністри енергетики в принципі погодилися скоротити споживання газу на 15% з серпня по березень.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на постачання газу з Росії більше не можна покладатися.

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