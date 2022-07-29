За даними МЕА, споживання вугілля в Європейському Союзі цього року зросте на 7%.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, світове споживання вугілля в цьому році досягне рекорду, встановленого в 2013 році, оскільки європейські економіки працюють над збереженням запасів природного газу.

Попит на вугілля зростає, навіть попри те, що країни прагнуть скоротити викиди вуглецю в найближчі роки, що вимагатиме обмеження використання найбільш забруднюючого навколишнє середовище викопного палива, пише Bloomberg.

За даними МЕА, споживання вугілля в Європейському Союзі цього року зросте на 7%, оскільки країни-члени економлять дефіцитні поставки газу. Очікується, що високий попит збережеться в другій половині року після того, як ряд країн ЄС продовжив термін служби вугільних електростанцій або знову відкрив інші для захисту енергопостачання. Країни намагаються економити газ на зиму, оскільки російські потоки стають все більш невизначеними.

Підвищення споживання пов'язане з тим, що ціни на вугілля досягли рекордно високого рівня, а насувається заборона ЄС на імпорт з Росії посилить тиск на пропозицію.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на постачання газу з Росії більше не можна покладатися.

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