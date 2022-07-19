Німецька опозиція вже критикує позицію уряду та називає дії канцлера ганебними.

Німецький канцлер Олаф Шольц скоротив військову підтримку України, попри обіцянки наростити їх.

Про це пише авторитетна німецька газета Welt.

21 червня федеральний уряд опублікував список озброєння для України, але відтоді його тричі оновлювали та доповнювали новими товарами. За даними Welt, впродовж останніх трьох тижнів Україна отримала два постачання з Німеччини: 42 тисячі сухпайків та 102 неброньовані автомашини.

Опозиція різко розкритикувала відсутність подальших поставок. "Публічні слова та дії в федеральному уряді різко відрізняються. Це ганьба. Демонстративне небажання федерального уряду постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини. Коаліція закриває очі на те, що зараз демократія і свобода відстоюються саме на сході та півдні України", - заявив один з лідерів фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Торстен Фрай.

Остання значна кількість озброєння з Німеччини Україна отримала ​​чотири тижні тому. 21 червня в Україну прибули сім самохідних гаубиць, обіцяних Києву на початку травня. Вони були доставлені 28 червня разом із новими боєприпасами, ще 5000 шоломів, обладнанням для боротьби з дронами та запасними частинами для автомобілів.

"До цього федеральний уряд уже скоротив обсяг своєї військової підтримки до мінімуму. Як видно з відкритих інвентарних списків, з 30 березня до середини червня в Україну прибули лише найменше обладнання. Це радіостанції, ручні гранати, деталі кулеметів, детонаційні шнури", - пише газета.

У виданні також нагадали, що Київ з власної ініціативи закупив зброю в Німеччини. Йдеться про 2900 одиниць протитанкової зброї RGW 90 Matador.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони ФРН заявили, що у Бундесвері ФРН закінчуються ресурси для надання військової допомоги Україні.

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