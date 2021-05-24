47 осіб отримали серйозні травми.

Понад 200 людей отримали поранення у столиці Малайзії Куала-Лумпурі в понеділок, 24 травня, внаслідок зіткнення двох поїздів метро.

Поїзди зіткнулися в підземному тунелі недалеко від веж Петронас - найвищих веж-близнюків у світі, повідомляє Reuters.

За даними місцевої поліції, один із поїздів йшов порожнім після ремонту, а йому назустріч тим же шляхом рухався поїзд з 213 пасажирами. Серйозно постраждали 47 людей, ще 166 - отримали легкі травми.

Правоохоронці вважають, що до аварії могла призвести помилка центру управління поїздів.

У Міністерстві транспорту країни заявили, що це перша велика аварія за 23 роки роботи метрополітену, і пообіцяли провести ретельне розслідування.

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Переклад: Катерина Комолова