Понад 200 людей отримали поранення у столиці Малайзії Куала-Лумпурі в понеділок, 24 травня, внаслідок зіткнення двох поїздів метро.
Поїзди зіткнулися в підземному тунелі недалеко від веж Петронас - найвищих веж-близнюків у світі, повідомляє Reuters.
За даними місцевої поліції, один із поїздів йшов порожнім після ремонту, а йому назустріч тим же шляхом рухався поїзд з 213 пасажирами. Серйозно постраждали 47 людей, ще 166 - отримали легкі травми.
Правоохоронці вважають, що до аварії могла призвести помилка центру управління поїздів.
У Міністерстві транспорту країни заявили, що це перша велика аварія за 23 роки роботи метрополітену, і пообіцяли провести ретельне розслідування.
We pray for those who injured in the LRT accident. Rapid KL #LRT#kualalumpur 🙏🙏🙏— Malays Asia (@MalaysAsia) May 24, 2021
Credit: @tv3malaysiapic.twitter.com/dpIfbP0vis
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