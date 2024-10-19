Обставини смерті Михайла Рогачова зʼясовуються.

У Москві знайдений мертвим колишній віцепрезидент російського концерну ЮКОС Михайло Рогачов. Про це повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Mash.

"Один із топів ЮКОСа Михайло Рогачов випав із вікна та загинув у центрі Москви. Попередньо він вчинив суїцид", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Рогачову було 64 роки. За інформацією Mash, він мав важку форму онкології.

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"Він залишив передсмертну записку і вранці вчинив суїцид у Протопопівському провулку", – повідомляється в телегам-каналі.

Загадкові смерті топменеджерів в Росії

У РФ загинув топменеджер Московської біржі. Повідомлялося, що він упав з яхти під час прогулянки Москва-рікою. 44-річний директор із медіа та реклами Московської біржі Георгій Чибісов зник увечері 27 липня. Наступного дня було знайдено його тіло.

Раніше помер глава однієї з найбільших нафтових компаній Росії "Лукойл" Володимир Некрасов. За попереднім висновком лікарів смерть настала внаслідок гострої серцевої недостатності.

Некрасов став третім топ-менеджером "Лукойлу", який помер за останні два роки від початку війни РФ проти України.

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