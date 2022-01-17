Атаки в космосі небезпечні не менше за звичайні атаки, впевнені в альянсі.

Північноатлантичний альянс оновив "Всеосяжну політику НАТО в космосі".

Документ опублікований на сайті НАТО.

В оновленій політиці відбито намір НАТО інтегрувати космос в систему колективної безпеки і оборони.

На космічні атаки будуть поширюватися принципи колективної оборони, зокрема, п'ята стаття, - як і на кіберпростір, морське, повітряне або сухопутне середовище.

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Згідно з п'ятою статтею, напад на одного члена альянсу розглядається як напад на альянс в цілому. Рішення про застосування п'ятої статті альянс буде приймати індивідуально в кожному конкретному випадку.

В альянсі вважають, що можливі атаки в космосі, з космосу або всередині нього є викликом для безпеки НАТО. Вони можуть "загрожувати національному та євроатлантичному процвітанню, безпеці та стабільності" і небезпечні не менше, ніж звичайні атаки.

Нагадаємо, у 2019 році в НАТО оголосили космос оперативною областю, через рік створили Космічний центр в Німеччині і почали створювати Космічний центр передового досвіду у Франції.

Восени 2020 року США розгорнули першу зарубіжну місію космічних військ. Японія навесні 2020 року створила ескадрилью космічних операцій.

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