Генеральний секретар Альянсу зазначив, що в НАТО готові знову вислухати позицію Кремля.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що в Альянсі, як і раніше, готові знову сісти за стіл переговорів з Росією.

Про це Столтенберг заявив у інтерв'ю CBC News.

За його словами, в Кремлі прискорили нинішню кризу у відносинах з Альянсом і Україною.

Читайте такожДержсекретар США та Боррель зідзвонилися через Україну: які питання обговорювали"Агресором є Росія", - сказав Столтенберг головному політичному кореспонденту CBC Розмарі Бартон. "Очікувати, що жертва агресії повинна знизити ескалацію, - значить дійсно поставити все це трохи дивним, перевернутим чином".

Столтенберг зазначив, що в НАТО як і раніше готові знову вислухати і обговорити побоювання Москви і додав, що все ще вірить у можливість угоди з Росією.

"Думаю, найголовніше, що я засвоїв, це те, що немає розбіжності між обороною, силою і діалогом. Поки ми сильні, поки ми єдині, ми можемо вести діалог і обговорювати багато питань з Росією", — сказав він. "Діалог, переговори - це не ознака слабкості, це ознака сили".

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що США і НАТО готові до продовження діалогу з Росією.

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