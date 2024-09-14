Лідер фракції СДПН запропонував створити міжнародну контактну групу, до якої могли б увійти Китай, Індія, Туреччина і Бразилія.

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх виступив із пропозицією створити міжнародну контактну групу, яка займеться організацією мирних переговорів між Росією та Україною. Про це пише Tagesschau.

"Канцлер Німеччини і президент України Володимир Зеленський згодні з тим, що зараз саме час активізувати зусилля з проведення мирних переговорів, і що Росія також має бути присутнім на наступному мирному саміті", - заявив Мютценіх.

За його словами, така контактна група дасть можливість іншим країнам взяти активнішу участь у припиненні бойових дій.

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Він також заявив, що можливими членами такої контактної групи могли б стати Китай, Індія, Туреччина і Бразилія.

Плани Шольца щодо припинення війни в Україні

Раніше Шольц заявив про необхідність переговорів із Росією. За його словами, він обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито погодився, що Росія має бути присутня на наступній мирній конференції. Водночас Шольц зазначив, що "це не спрацює", якщо РФ продовжить атакувати Україну.

Також раніше видання La Repubblica писало, що Шольц хоче увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, щоб повернути свої втрачені позиції. За інформацією газети, Шольц готує "мирний план" у війні Росії та України, який передбачає збереження за Росією раніше захоплених українських територій.

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